Под Орлом случилось жуткое ДТП. Чудом никто не погиб

Травмы получил только водитель КамАЗа.

В Орловской области произошло серьезное ДТП с участием фуры Mercedes, автомобилей ГАЗ Next и КамАЗ. К счастью, никто не погиб.

По данным регионального главка МЧС, авария случилась 15 мая в 23:50 на трассе М-2 «Крым» в Троснянском районе. После аварии кабина фуры легла на бок, грузовик перевернулся, а третий автомобиль стал похож на металлолом.

Удивительно, но в аварии пострадал только один человек — 45-летний водитель КамАЗа. Его госпитализировали в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»