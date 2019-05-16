В Орле планируют расселить 20 домов: список

На новое жилье потратят 156,4 млн рублей
Администрация Орла сообщила о намерении расселить 20 аварийных домов в ближайшие два года. Список опубликован на сайте мэрии.
В него вошли дома по адресам:
- ул. Васильевская, 48
- ул. Пушкина, 100
- ул. Автогрейдерная, 9
- ул. Льва Толстого, 20
- ул. Мичурина, 70
- ул. Рабочий городок, 31
- ул. Плещеевская, 14
- ул. Плещеевская, 10
- ул. Плещеевская 12
- ул. Плещеевская, 6
- ул. Плещеевская, 8
- ул. Куйбышева, 1
- ул. Куйбышева, 3
- ул. 1-я Пушкарная, 8
- ул. 1-я Пушкарная, 14
- ул. Привокзальная, 42
- ул. Пушкина, 100а
- ул. Рабочий городок, 20
- ул. Карачевская, 86
- ул. Грановского, 1
В этих домах расположено 165 квартир, в которых живут 423 человека. На расселение «аварийки» потратят 156,4 млн рублей.
В целом по программе «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы запланировано расселить 127 многоквартирных домов. Новое жилье обретут 3229 человек.
Это обойдется в 1,378 млрд рублей, 98% из которых даст Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Еще по 1% вложат бюджеты Орла и Орловской области.
ИА «Орелград»