В Орле планируют расселить 20 домов: список

На новое жилье потратят 156,4 млн рублей

Администрация Орла сообщила о намерении расселить 20 аварийных домов в ближайшие два года. Список опубликован на сайте мэрии.

В него вошли дома по адресам:

ул. Васильевская, 48

ул. Пушкина, 100

ул. Автогрейдерная, 9

ул. Льва Толстого, 20

ул. Мичурина, 70

ул. Рабочий городок, 31

ул. Плещеевская, 14

ул. Плещеевская, 10

ул. Плещеевская 12

ул. Плещеевская, 6

ул. Плещеевская, 8

ул. Куйбышева, 1

ул. Куйбышева, 3

ул. 1-я Пушкарная, 8

ул. 1-я Пушкарная, 14

ул. Привокзальная, 42

ул. Пушкина, 100а

ул. Рабочий городок, 20

ул. Карачевская, 86

ул. Грановского, 1

В этих домах расположено 165 квартир, в которых живут 423 человека. На расселение «аварийки» потратят 156,4 млн рублей.

В целом по программе «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы запланировано расселить 127 многоквартирных домов. Новое жилье обретут 3229 человек.

Это обойдется в 1,378 млрд рублей, 98% из которых даст Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Еще по 1% вложат бюджеты Орла и Орловской области.

ИА «Орелград»