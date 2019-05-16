В Орле планируют расселить 20 домов: список

16.5.2019 | 15:21 ЖКХ, Новости

На новое жилье потратят 156,4 млн рублей

Васильевская, 48

Администрация Орла сообщила о намерении расселить 20 аварийных домов в ближайшие два года. Список опубликован на сайте мэрии.

В него вошли дома по адресам:

  • ул. Васильевская, 48
  • ул. Пушкина, 100
  • ул. Автогрейдерная, 9
  • ул. Льва Толстого, 20
  • ул. Мичурина, 70
  • ул. Рабочий городок, 31
  • ул. Плещеевская, 14
  • ул. Плещеевская, 10
  • ул. Плещеевская 12
  • ул. Плещеевская, 6
  • ул. Плещеевская, 8
  • ул. Куйбышева, 1
  • ул. Куйбышева, 3
  • ул. 1-я Пушкарная, 8
  • ул. 1-я Пушкарная, 14
  • ул. Привокзальная, 42
  • ул. Пушкина, 100а
  • ул. Рабочий городок, 20
  • ул. Карачевская, 86
  • ул. Грановского, 1

В этих домах расположено 165 квартир, в которых живут 423 человека. На расселение «аварийки» потратят 156,4 млн рублей.

В целом по программе «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы запланировано расселить 127 многоквартирных домов. Новое жилье обретут 3229 человек.

Это обойдется в 1,378 млрд рублей, 98% из которых даст Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Еще по 1% вложат бюджеты Орла и Орловской области.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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