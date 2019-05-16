В Орловской области ЕГЭ возьмут под особый контроль

16.5.2019 | 18:00 Новости, Образование

В регионе сформируют пул общественных наблюдателей. 

Проведение основного и единого государственных экзаменов в 2019 году в Орловской области будут контролировать более 460 общественных наблюдателей. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО).

Пул формируется областными властями. Отмечено, что в этом году почти половина пула будет сформирована из студентов орловских вузов. Статус общественного наблюдателя дает возможность присутствовать в пункте проведения экзамена на каждом его этапе, наблюдать за проверкой  экзаменационных работ и рассмотрением апелляций.

«Совсем недавно я сам сдавал ЕГЭ, мне хотелось знать и видеть процесс изнутри, — говорит студент ОГУ Александр Сидоров,  региональный координатор корпуса общественных наблюдателей. Наблюдая за ходом экзаменов, могу сказать, в нашей области государственная итоговая аттестация проходит прозрачно и объективно, выпускникам надо верить в свои силы. Успех непременно будет».

Обучение пула общественных наблюдателей уже прошло в ОРЦОКО. Напомним, экзаменационная кампания стартует 24 мая с экзамена по иностранному языку (письменная часть) в 9-х классах и 27 мая с ЕГЭ по географии и литературе в 11-х классах.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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