В Орловской области километры поделили на жителей

16.5.2019 | 14:18 Новости, Общество

Статистики обнародовали данные о плотности населения в регионе.

Орелстат представил сводный отчет об административно-территориальном делении Орловской области по состоянию на 1 января 2019 года. Для анализа были использованы данные, поступившее из регионального управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и управления градостроительства администрации города Орла.

Согласно отчету в Орловской области к началу 2019 года проживало 739 467 человек. Плотность населения составляет 30 жителей на один квадратный километр. Кстати, подсчитана и общая площадь Орловской области — 24670,2 квадратных километра.

В регионе насчитывается 2 923 сельских населенных пункта, которые управляются 223 сельсоветами. Наибольшая плотность населения зафиксирована в Орле. В областном центре на одном среднестатистическом квадратном километре как-то уживается 2 571 горожанин.

Просторнее всего в Знаменском и Корсаковском районах, в которых на каждый квадратный километр приходится по 5,4 и 5,8 жителя соответственно. Добавим, что самым густонаселенным местом в регионе оказался Советский район города Орла. На каждый квадратный километр там приходится по 4 899,8 жителя.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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