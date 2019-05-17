Глава оперуправления МВД орловец Анатолий Якунин уходит из органов

Он планирует возрождать боевое самбо в Орловской области

Начальник оперативного управления МВД РФ генерал-лейтенант Анатолий Якунин покидает органы внутренних дел. Об этом он сообщил «Коммерсанту».

По данным издания, 13 мая Якунин попрощался с коллективом и заявил, что уходит в отпуск, а затем – в отставку. Впрочем, Владимир Путин еще не подписал указ об освобождении полицейского от должности.

Якунин подтвердил «Коммерсанту», что хочет уйти из МВД и «заняться новым делом». В его планах – возрождать боевое самбо в родной Орловской области.

Анатолий Якунин — фигура для орловской полиции знаковая. Генерал-лейтенант родился в Должанском районе. Службу начал с поста участкового инспектора и «дорос» сначала до главы Должанского РОВД, а в 2002 году возглавил УБОП областной милиции. В 2005 году стал первым заместителем Владимира Колокольцева, тогда бывшего главным орловским правоохранителем.

В 2012 году Якунин возглавил ГУ МВД по Москве, а в сентябре 2016 года перебрался на работу в оперативное управление ведомства. Оно занимается командованием дежурными частями.

ИА «Орелград»