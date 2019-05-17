Орловским чиновникам не дали продать берег реки

17.5.2019 | 11:27 Новости, Общество

УФАС рассмотрело дело против Должанской администрации. 

Бдительная сельчанка из Должанского района сумела поставить на место чиновников. Она подала жалобу в управление ФАС России по Орловской области. По ее мнению, районная администрация выставила на торги участок земли, который по закону выставлять на торги запрещено.

Извещение о проведении аукциона появилось в государственной информационной системе еще в марте этого года. На торги был выставлен участок земель сельхозназначения, расположенный в Успенском сельском поселении.

Однако организаторы почему-то не учли то, что данный участок частично расположен в пределах береговой линии реки Тим. Местные жители, узнав о предстоящем аукционе, испугались, что доступ к реке им будет перекрыт.

Антимонопольщики внимательно изучили материалы дела и признали жалобу обоснованной. Было установлено, что участок действительно находился в границах береговой линии и не мог быть выставлен на торги.

Чиновники объяснили произошедшее ошибкой, допущенной кадастровым инженером при формировании границ участка. Кстати, она была исправлена оперативно – в период рассмотрения жалобы в УФАС. В связи с этим антимонопольная служба решила не выдавать предписание об устранении нарушений. Кроме того, отменено приостановление проведения аукциона.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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