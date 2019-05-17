Орловскую систему «112» признали годной к эксплуатации

Правительство одобрило систему обеспечения вызова экстренных служб.

Правительство Орловской области распорядилось ввести в постоянную эксплуатацию систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории региона. На протяжении последних лет эта система тестировалась.

Утверждено и положение о ней. Согласно ему «Система-112» предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Орловской области (ЕДДС).

Основными целями являются организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна». Иными словами, система должна помочь ускорить работу всех заинтересованных служб, что позволит повысить скорость реагирования на ЧП и ЧС. Должно увеличиться и количество спасенных людей.

Система должна обеспечивать бесперебойный прием по номеру «112» вызовов и сообщений о происшествиях, получение от оператора связи сведений о местонахождении позвонившего человека. Кроме того, она будет анализировать всю поступающую информации о происшествиях и направлять вызовы в соответствующую службу «для организации экстренного реагирования».

Она также предусматривает обеспечение дистанционной психологической поддержки человеку, обратившемуся по номеру «112», и автоматическое восстановление соединения с телефоном обратившегося в случае внезапного прерывания связи.

ИА «Орелград»