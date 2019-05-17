Суд в Орле разрешил продать кинотеатр «Родина»

Решение вступило в силу

Суд Железнодорожного района Орла разрешил приставам продать здание кинотеатра «Родина» и землю под ним, сообщает «РИА 57». Сейчас имущество принадлежит «АИЖК Орловской области», которое погрязло в долгах.

Суммарно компания, учредителем которой являются областные власти, должна почти 42,2 млн рублей. Часть имущества АИЖК уже заложена в банках, а кинотеатр «Родина» (1350 кв. м.) и земля под ним (2538 кв. м.) свободны от обременений.

Представители АИЖК и управления по охране памятников не явились на суд. Чиновники прислали письмо, что полагаются на его решение. Так как постановление не было оспорено, оно вступило в силу.

ИА «Орелград»