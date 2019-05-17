Суд вынес приговор по делу о поножовщине в общежитии

17.5.2019 | 12:01 Новости, Происшествия

Житель Орла будет отправлен в колонию особого режима.

Как сообщает Заводской районный суд, обвинительный приговор вынесен в отношении ранее судимого жителя Орла. Его признали виновным по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Было установлено, что 31 октября 2018 года рецидивист устроил поножовщину в коридоре одного из общежитий областного центра. По версии следствия и суда, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он поссорился с соседкой и потребовал, чтобы она ушла.

Женщина отказалась. Тогда рецидивист взял кухонный нож и ударил клинком потерпевшую в грудь. Рана едва не оказалась смертельной. В суде мужчина вину не признал и заявил, что на стадии предварительного следствия оговорил себя.

Однако его вина была полностью доказана. Подсудимый получил 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год. Кроме того, он обязан заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Приговор Заводского районного суда может быть обжалован в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»

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