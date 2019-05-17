В Орле суд не поверил запятнавшему себя полицейскому

Рассмотрено дело о восстановлении на работе.

Подробности непростого дела сообщили в суде Советского района. Иск о восстановлении на работе подал теперь уже бывший старший оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Троснянскому району. Ответчиком выступил его бывший работодатель, то есть региональное УМВД.

В ноябре 2018 года полицейский был уволен со службы в связи с грубым нарушением служебной дисциплины. Основанием послужило заключение служебной проверки. По мнению истца, вынесенные в отношении него приказы о наложении дисциплинарного взыскания и увольнения являются незаконными.

Как пояснили в суде, оперативники уличили в фальсификации. Он подговорил некоего гражданина спрятать в лесу наркотики. Затем по наводке полицейского их нашла оперативная группа. Часть наркотика якобы нашел сам оперативник.

За исполнение обязательств он передал гражданину шесть поддельных купюр достоинством 5000 рублей каждая. Причем предупредил, что деньги являются поддельными и попросил соблюдать осторожность при их реализации.

«Исследованные в ходе служебной проверки доказательства получили свое подтверждение в ходе судебного разбирательства по делу, — сообщает суд. — Выслушав мнение участников процесса, допросив свидетелей, исследовав письменные материалы дела, суд счел исковые требования не подлежащими удовлетворению».

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила решение суда Советского района без изменения, и оно уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»