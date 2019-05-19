Под Орлом осужден тракторист, протаранивший иномарку

19.5.2019 | 10:56 Новости, Происшествия

Вступил в законную силу обвинительный приговор по делу о ДТП.

Как сообщает Покровский районный суд, ДТП произошло 16 октября 2018 года. Работник местной агрофирмы трудился на тракторе, который тянул за собой дисковый лущильник на поле у деревни Александровка.

Тракторист выехал с второстепенной автомобильной дороги и не уступил путь автомобилю марки «Рено Трафик». В результате произошло столкновение.

Водитель иномарки получил травмы, которые, согласно заключению медицинской судебной экспертизы, являются опасными для жизни человека и квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Дело было рассмотрено в особом порядке. Тракторист получил наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Ему запрещено с 23 часов до 6 часов выходить из дома, выезжать за пределы Покровского района, изменять место жительства и место работы без согласия специализированного государственного надзорного органа.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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