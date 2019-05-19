В Орле обидели узника фашистских лагерей

19.5.2019 | 17:01 Новости, Общество

Права пожилой жительницы Орла защитила прокуратура.

В Орле после прокурорской проверки следственным отделом полиции было возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, жертвой аферы стала пожилая жительница Орла, имеющая статус узника фашизма. Она попалась на уловку торговца так называемыми пожарными извещателями и сигнализаторами загазованности.

По версии следствия, бабушку ввели в заблуждение о «функциональных особенностях реализуемых товаров». Покупка дешевых приборов, которые ей и не нужны, обошлась в 20 тысяч рублей.

Кстати, после прокурорского вмешательства торговец возместил обманутой пенсионерке ущерб. Однако от уголовного дела его это не спасло.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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