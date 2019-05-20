Орловские кондитеры начали производство зефкейков

Это собственная разработка орловской фабрики — предприятие запатентовало изделие

ООО «Кондитерская фабрика» в Орле запустила в продажу уникальный вид кондитерского изделия — «Зефкейк». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Орелграда».

Зефкейк был разработан и запатентован в 2018 году. Кондитеры некоторое время искали оптимальный набор ингредиентов и в мае запустили производство и продажу нового изделия.

В настоящий момент «Кондитерская фабрика» модернизирует производство, чтобы увеличить мощность, пригласить новых работников и завоевать новые международные рынки. Сладости из Орла уже можно встретить на прилавках не только по России, но и в Белоруссии и Казахстане.

На предприятии установлена итальянская линия производства конфет, а в 2015 году фабрика получила две поточные линии по выпуску зефира и мармелада. С 2017 года «Кондитерская фабрика» выпускает вафельные торты с орехами.

В декабре 2017 года орловская кондитерская фабрика под брендом «Эскофэль» начала выпускать мини-зефир в пластиковом стакане.

В 2018 году орловская кондитерская фабрика отметила 25-летие.

ИА «Орелград»