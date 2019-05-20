Орловский надзиратель-взяточник избежал тюремного срока

Александра Лукьянчикова оштрафовали на 2 млн рублей

Суд приговорил бывшего сотрудника УФСИН по Орловской области Александра Лукьянчикова к штрафу в размере 2 млн рублей за восемь эпизодов получения взяток. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, с августа по декабрь 2016 года Лукьянчиков, работая в нарышкинской колонии, получил 138 тысяч рублей за пронос в колонию мобильных телефонов для осужденных. Напомним, заключенным запрещено иметь средства связи в камерах.

Помимо штрафа, суд на три года запретил Лукьянчикову работать в государственных и правоохранительных органах.

ИА «Орелград»

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