Орловский надзиратель-взяточник избежал тюремного срока

20.5.2019 | 13:04 Новости, Общество

Александра Лукьянчикова оштрафовали на 2 млн рублей

Суд приговорил бывшего сотрудника УФСИН по Орловской области Александра Лукьянчикова к штрафу в размере 2 млн рублей за восемь эпизодов получения взяток. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, с августа по декабрь 2016 года Лукьянчиков, работая в нарышкинской колонии, получил 138 тысяч рублей за пронос в колонию мобильных телефонов для осужденных. Напомним, заключенным запрещено иметь средства связи в камерах.

Помимо штрафа, суд на три года запретил Лукьянчикову работать в государственных и правоохранительных органах.

ИА «Орелград»

Читайте также: 

Под Орлом ФСБ поймала надзирателя на взятке

В Орле суд отправил надзирателя-взяточника под домашний арест

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования