Орловский театр кукол отремонтируют в рамках нацпроекта

Чиновники готовят сметную документацию

Чиновники администрации Орловской области обсудили, как проходит год театра в Орловской области. В том числе поговорили о состоянии театра кукол.

Как отметил первый вице-губернатор Вадим Соколов, упускать такую возможность, как ремонт по федеральной программе, нельзя. Поэтому он поручил за 2019-2020 годы подготовить проектно-сметную документацию и попасть в программу.

О необходимости ремонта орловского театра кукол говорят давно. В частности, директор учреждения Сергей Самойлов ставил этот вопрос осенью 2017 года. Тогда же Орловская область получила 3,6 млн рублей на поддержку и техническое оснащение детских и кукольных театров.

Весной 2018 года театр кукол вместе со «Свободным пространством» получил 3,7 млн рублей из федерального бюджета.

Ремонт театров — острая для Орла тема. Накануне 450-летия в областном центре начали ремонт зданий «Свободного пространства» и ОГАТ им. И.С. Тургенева. В октябре 2018 года выяснилось, что оба здания находятся в плачевном состоянии.

В «Свободном пространстве» протекла крыша, потрескался фасад, вздулся паркет, протек трубопровод, плохо работают или вовсе отсутствуют элементы вентиляции. Сценическое оборудование не доделано, цоколь и основание одной из колонн разрушилось. В ОГАТ не доделали электрооборудование, туалеты, вентиляцию и др.

Начальник областного департамента строительства и ЖКХ Денис Блохин объяснил, что театры пришли к такому состоянию из-за ошибок в проектах реконструкции, некачественной работы самих подрядчиков и «резкого роста курса валют». Оба подрядчика исчезли, принявшие работы чиновники уволены, а предоставившие гарантии банки были ликвидированы.

ИА «Орелград»