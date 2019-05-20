В Ливнах учредили стипендии для избранных

Ливенские школьники получат именные стипендии от градоначальника.

Глава города Ливны Сергей Трубицин учредил именные стипендии обучающимся муниципальных школ, организаций дополнительного образования и воспитанникам учреждений культуры.

Их будут выплачивать «в целях поощрения… за особые достижения в учебной, учебно-исследовательской, социально значимой и общественной деятельности, в области любительского спорта, художественного творчества и искусства».

Ежегодно будет назначаться по три именные стипендии глав города. Размер каждой из них составит 1000 рублей в месяц. Они будут выплачиваться ежемесячно в течение 1учебного года с сентября по май включительно.

Кандидаты на получение именных стипендий должны учиться на «хорошо» и «отлично» по всем общеобразовательным предметам за весь период обучения. Также будут учтены их достижения – приоритет отдадут победителям муниципальных, областных и всероссийских олимпиад, а также конкурсов и соревнований.

Возраст стипендиатов составит 14-17 лет. Однако не все получат право на стипендию. Так, исключение сделано для выпускников 11-х классов и выпускников 9-х классов, которые не планируют продолжать обучение на уровне среднего общего образования в муниципальных школах Ливен.

«Именные стипендии выплачиваются обучающимся вне зависимости от получаемых ими стипендий или других выплат», — следует из постановления властей райцентра.

ИА «Орелград»