Зарплата главного аудитора Орла не дотянула до 2 млн рублей

Обнародованы сведения о доходах председателя КСП.

Председатель Контрольно-счетной палаты города Орла Татьяна Успенская обнародовала сведения о доходах и имуществе за 2018 год. Как следует из отчета, ее годовой доход составил 1,96 миллиона рублей. Это чуть меньше показателя годичной давности. В 2017 году главный городской аудитор заработала 2,007 миллиона рублей.

Имущественное положение Татьяны Успенской не изменилось. У нее по-прежнему нет в собственности транспортных средств. Она владеет земельным участком площадью 3 615 квадратных метров и долей земельного участка площадью 6 000 квадратных метров, а также домом в 73,4 «квадрата» и почти 60-квадратной квартирой.

Добавим, что доход заместителя председателя КСП города Орла Елены Поляковой в 2018 году составил 1,3 миллиона рублей. Для сравнения, в 2017 году она заработала 1,43 миллиона. В собственности Поляковой находится автомобиль Mitsubishi Outlander.

ИА «Орелград»