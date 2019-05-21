Для орловских выпускников выступит DJ Bonus

21.5.2019 | 12:59 Новости, Общество

Администрация Орла решила организовать дискотеку для школьников

Администрация Орла организовала дискотеку для выпускников 9 и 11 классов школ областного центра. Мероприятие начнется 23 мая в 19 часов на площади Ленина, сообщили в пресс-службе мэрии.

После того, как к выпускникам обратятся почетные гости, на сцену выйдет DJ Bonus. Он полтора часа будет играть известные современные хиты. В 21 час в честь школьников прогремит фейерверк.

В этом году школы Орла заканчивают 1543 одиннадцатиклассников. 200 из них претендуют на медали за успехи в учебе. Кроме того, из девятых классов выпускаются 3138 детей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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