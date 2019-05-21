Двух сотрудников орловского мединститута заподозрили в коррупции

21.5.2019 | 11:26 Новости, Общество

Под прицел силовиков попали ординатор и преподаватель

Следственный комитет по Орловской области завел уголовные дела о коррупции в отношении преподавателя и ординатора медицинского института ОГУ им. И.С. Тургенева. Одно из дел, на преподавателя, возбуждено по статье о получении взятки. Ординатора заподозрили в посредничестве.

По версии следствия, преступление было совершено в марте 2019 года. Ординатор через посредника получила 25 тысяч рублей. Взамен преподаватель должен был поставить студентке зачет.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», — сказали в СК.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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