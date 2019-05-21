Помощник губернатора-коммуниста задумался о люстрациях для неугодных подчиненных

«Безымянная» притча об «орловских традициях» опубликована в неформальном рупоре Андрея Клычкова — блоге Сергея Лежнева

Пост появился вчера в Telegram-канале «Читай пока не запретили», автором которого является чиновник администрации Орловской области, советник губернатора Сергей Лежнев.

В повествовании он рассказывает якобы историю из своей чиновничьей жизни, изрядно насыщая пост оборотами о негативном поведении абстрактного руководителя предприятия, которое ему пришлось проверить. Как и на каком основании Лежнев делал проверку, он не уточняет, но очевидно, что официальных полномочий для проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий у него нет. Значит, либо эта история выдуманная, либо он превысил свои полномочия и подменяет собой контрольное управление, правоохранительные органы и КСП.

За время повествования Лежнев несколько раз в контексте негативного поведения героя поста произносит фразу «в орловских традициях», и становится понятно, что помощник Андрея Клычкова, не являясь орловцем, уничижительно отзывается обо всех местных жителях, а не о конкретном директоре учреждения. Потому что традиция — это укоренившийся порядок, и, значит, его соблюдают большинство жителей Орловской области.

Лежнев удивляется, что после беседы с ним директор абстрактного орловского учреждения не увольняется, а беседует с другими работниками администрации. Как выражается на своем жаргоне Лежнев — «решает вопрос». В конце поста чиновник, возомнивший себя истиной в последней инстанции, говорит, что таких надо «гнать ссаными тряпками», увольнять, чтобы у них не было желания бегать по прокуратурам и судам. То есть создать условия для неугодных ему руководителей, лишив их возможности жаловаться на начальство. Примечательно, что Лежнев в тексте говорит о некой передаче дел в правоохранительные органы, а вот у его абстрактного подчиненного не должно возникать желания жаловаться на работодателя силовикам.

Я не заступаюсь за героя поста Лежнева, так как любое нарушение закона должно сопровождаться наказанием, но напомню, что обращение в суд и прокуратуру является неотъемлемым правом каждого гражданина Российской Федерации, и чиновник уровня Сергея Лежнева – да и никакого уровня — не имеет права создавать условия, в которых у руководителей учреждений исчезнет желание бегать по прокуратурам и судам. Создание таких условий называется в бытовом понимании люстрацией — ограничением или поражением в правах определенной категории граждан.

Отдельно стоит отметить пренебрежительное и уничижительное навешивание ярлыков «орловские традиции» чиновником из иного региона на негативное поведение отдельного руководителя. Традиция означает «укоренившийся порядок». Плохие, коррупционные проявления называются им «орловской традицией» — то есть укоренившимся в Орловской области порядком и противопоставляются хорошим традициям, представителем которых является он как не житель Орловской области.

Такие высказывания могут быть квалифицированы по пункту 2 статьи 282 УК РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично».

Непосредственный руководитель Сергея Лежнева, губернатор Орловской области Андрей Клычков, конечно же, читает посты своего подчиненного и, видимо, даже поощряет такие опусы о жителях Орловской области. Иначе бы он уже прекратил эту практику.

На единственной за два года пресс-конференции у Клычкова спросили о грязных словечках помощника Лежнева, Клычков отшутился и сказал, что это, дескать, не он (губернатор — прим. ред.) пишет.

А я еще раз спрошу. Вам же нравится, Андрей Евгеньевич? Нравится, когда тех, кто вас критикует, обещают окунать в фекалии, журналистику называют хренью, комментаторов в Twitter — «навозными жуками», участников общественного движения «Граждане Орла» — слабоумными? Вот новый оборот поспел для неугодных — «орловские традиции». Поэтому вы держите ближе к себе того, кто извергает вместо вас грязные словечки? Только у такого соседства есть оборотная сторона… Запах долго выветривается.

Владислав Числов, ИА «Орелград»