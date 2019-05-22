Instagram Клычкова попал в пятерку худших аккаунтов губернаторов

22.5.2019 | 16:11 Новости, Политика

Аналитики отметили, что глава Орловщины редко публикует посты и игнорирует видеоконтент

Telegram-каналы «Незыгарь» и «Иполитика» проанализировали аккаунты российских губернаторов в Instagram. Страница главы Орловской области Андрея Клычкова заняла пятое с конца место с результатом в 15 баллов.

Хуже Клычкова Instagram ведут только Александр Богомаз (Брянская область), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Сергей Носов (Магаданская область) и Виктор Томенко (Алтайский край).

Страница Клычкова, как и половина проанализированных аккаунтов, посвящена работе – заседаниям, поездкам и т.д. Аналитики отметили, что орловский губернатор публикует много фотографий и текстов, однако полностью игнорирует видеоконтент и в принципе выкладывает посты довольно редко. Как и у других глав регионов, Instagram Клычкова не изобилует инфографикой, макетами и прочими средствами визуализации.

«В целом — аккаунты российских губернаторов пока скорее “обязательство”, нежели их личное желание», — резюмируют исследователи.

Лучшими аккаунтами признаны страницы мэра Москвы Сергея Собянина, главы Подмосковья Андрея Воробьева и губернатора Удмуртии Александра Бречалова.

ИА «Орелград»

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