Ливны обвинили область в срыве детского отдыха

Впервые за 60 лет «Алые паруса» не примут детей летом.

Удивительная информация прозвучала на совещании в администрации райцентра Ливны. Напомним, что еще в прошлом году непростая ситуация сложилась с детским лагерем «Алые паруса». Это было одно из самых популярных мест отдыха детей летом. Лагерь был открыт в 1959 году. 2019 год стал первым, когда это учреждение детей не примет.

Причины происходящего озвучил начальник управления общего образования Юрий Преображенский. С краткой версией его доклада можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ливен.

«В отношении загородного лагеря «Алые паруса» отмечу, что администрацией города Ливны, Ливенским городским Советом народных депутатов были направлены многочисленные письма в адрес администрации области, Орловского областного Совета народных депутатов об организации оздоровительно кампании в лагере летом 2019 года, — сообщил Юрий Преображенский. — Были получены ответы, что ввиду реорганизации лагеря путем присоединения его к КОУ ОО «Крутовская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» изменилась организационно-правовая форма с бюджетной на казенную, в связи с чем лагерь не может участвовать в конкурентных процедурах в качестве поставщика товаров и услуг. Данный факт не позволяет администрации города Ливны исполнить требования действующего законодательства в сфере закупок при приобретении путевок».

Кроме того, по его словам, в этом году попросту не хватило денег. Так, на первоочередные нужды необходимо порядка 1 млн рублей, которые «областным бюджетом не выделены».

Требуется также проведение косметического ремонта пяти спальных корпусов, пищеблока и медицинского корпуса. «В связи с этим лагерь не может быть открыт, так как не получит соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение и не будет принят межведомственной комиссией», — заключил Преображенский.

Он также добавил, что «в сложившейся ситуации, при условии, что нет ясности в отношении исполнителя услуг по организации загородного отдыха, управление общего образования продолжает прием информации от родителей и предприятий на путевки. Подать заявки необходимо до 1 июня».

ИА «Орелград»