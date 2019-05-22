На набережной нашли место под площадку для выгула собак

Она расположится возле дома №94

Администрация Орла нашла место для организации площадки для выгула собак на набережной Дубровинского. По словам первого заместителя сити-менеджера Олега Минкина, объект может появиться около дома №94. Там есть участок земли размером 25 на 15 метров.

Обустройство площадки обойдется в 150-200 тысяч рублей. Мэр Орла Василий Новиков предложил профинансировать проект по программе наказов избирателей. Сейчас чиновники решают, чем оградить площадку.

Напомним, на прошлой неделе глава администрации Орла Александр Муромский заявил о необходимости площадки на набережной Дубровинского. По его словам, недавно на набережной на одну из орловчанок напали бойцовские собаки, которых выгуливали без поводка. Муромский заявил, что «смешивать» прогуливающихся жителей и животных нельзя.

ИА «Орелград»