Орловский прокурор засудил автомойку

Суд обязал орловца закрыть свою автомастерскую.

Подробности этого процесса сообщает пресс-служба Орловского областного суда. Сам спор вспыхнул на территории Орловского района. Местная прокуратура обратила внимание на автомастерскую и автомойку, расположенную в селе Звягинки.

Один из сельчан оборудовал их в своем гараже. Он занимается ремонтом автомобилей. Мужчина забетонировал площадку перед гаражом, чтобы клиентам было, куда ставить свои машины. Однако у прокуратуры возникли сомнения по поводу законности таких действий.

В суде выяснилось, что участок, на котором расположен гараж, относится к территориальной зоне Ж3 (зона жилой застройки). На ней запрещается размещение станций технического обслуживания и моек автомобилей.

«Также прокурор сослался на то, что орловцем незаконно осуществлено бетонирование земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, для въезда и стоянки транспортных средств перед входом в здание автосервиса», — уточнили в облсуде.

Прокуратура потребовала обязать орловца прекратить деятельность автомастерской и демонтировать бетонированную площадку. Районный суд исковые требования удовлетворил, после чего владелец бизнеса подал апелляцию.

Но и областная судебная коллегия по гражданским делам встала на сторону надзорного ведомства. Она сослалась на СанПиН, согласно которым санитарно-защитная зона станции технического обслуживания и мойки автомобилей должна составлять 50 метров.

В ней не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома. В данном случае зона жилой застройки от границ земельного участка находится на расстоянии 22 метра. Поэтому деятельность «предприятия» была признана незаконной.

Кроме того, орловцу придется демонтировать бетон. Выяснилось, что он забетонировал землю, которая ему не принадлежит.

ИА «Орелград»