В Орле появится улица имени Николая Ковалева

А конкретнее — в микрорайоне «Зареченский»

Совет ветеранов ФСБ России попросил администрацию Орла присвоить одной из улиц областного центра имя депутата Госдумы Николая Ковалева, который скончался в апреле 2019 года после продолжительной болезни.

Чиновники поддержали предложение, сообщили в пресс-службе мэрии. Инициатива была рассмотрена на заседании комиссии по переименованию улиц.

Улица имени Генерала армии Ковалева – она будет называться именно так – появится в микрорайоне «Зареченский» на участке от улиц Мостовой до Емлютина параллельно Карачевскому шоссе. Окончательное решение примут депутаты горсовета на ближайшей сессии.

ИА «Орелград»