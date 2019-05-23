Под Орлом подростков могут оставить без работы

Предприятия отказываются трудоустраивать несовершеннолетних.

О неприятной тенденции рассказало сетевое издание «Уездный город Ливны». По его данным, местные предприятия отказались трудоустраивать подростков грядущим летом. Напомним, в регионе уже много лет в рамках бюджетных программ организуется временная занятость несовершеннолетних.

«Рабочие места будут предоставлены на АО «ГМС Ливгидромаш» только детям сотрудников предприятия, — пишет «УЕ». — Остальные предприятия отказались трудоустраивать несовершеннолетних, ссылаясь на недостаток средств при возросшем МРОТ, а также на значительные требования надзорных органов к трудоустройству подростков».

Также сообщается, что в этом году в бюджет города было заложено всего 120 тысяч рублей на временную занятость подростков. И эта сумма уже почти полностью освоена. Ее хватило только на то, чтобы в апреле-мае трудоустроить 50 несовершеннолетних.

ИА «Орелград»