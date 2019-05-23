Потомский отказался комментировать слухи о назначении главой Коми

Напомним, эту информацию распространил «Незыгарь» со ссылкой на неких экспертов

Экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский отказался комментировать информацию о своем возможном назначении главой республики Коми.

«Сотрудники администрации президента никаких комментариев никогда не дают. Я знаю ваш вопрос, но комментировать не буду», — сказал он изданию «7×7».

О возможном назначении Потомского в Коми сегодня сообщил Telegram-канал «Незыгарь» со ссылкой на неназванных экспертов. На этой неделе министром промышленности Коми стал Александр Ремига, который работал заместителем Потомского в Орловской области.

Во главе республики Потомский может сменить Сергея Гапликова, который регулярно попадает в антирейтинги губернаторов. В мае РБК сообщал, что Гапликов вошел в десятку глав регионов, за смену которых высказалось наибольшее число жителей.

Вадим Потомский был губернатором Орловской области в 2014-2017 годах. Затем он перешел на работу в полпредство президента по ЦФО. С конца 2018 года Потомский занимает аналогичный пост в Северо-Западном федеральном округе.

ИА «Орелград»