В долгах по зарплате у мелькомбината увидели корысть

Уголовное дело по факту задолженности уже прекратили, потому что работодатель выплатил всю сумму.

В Орле следственные органы по материалам прокурорской проверки завели уголовное дело по ч. 2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности).

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, задолженность образовалась на ЗАО «Орловский мелькомбинат». В надзорном ведомстве подсчитали, что предприятие вовремя не выдало положенные деньги 105 своим работникам.

Только после вмешательства прокуратуры долги, а их сумма превысила 7,2 миллиона рублей, были погашены полностью. Произошло это после того, как прокуратура внесла представление руководителю мелькомбината, а также предъявила судебные иски в интересах работников.

Все исковые требования были удовлетворены. После этого Следственный комитет прекратил уголовное дело, сообщили в ведомстве.

«Благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий полностью возмещен ущерб – погашена задолженность по заработной плате перед 105 работниками предприятия», — подчеркнули в СК.

ИА «Орелград»