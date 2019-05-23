В Орле отпраздновали визит Николая II

Рядовое событие 115-летней давности почтили молитвенно.

В Орле молитвенно почтили 115-летие посещение города святым страстотерпцем Николаем II. Об этом сообщает Орловская митрополия РПЦ. Вряд ли император догадывался, какое огромное влияние оказал его рядовой визит в провинцию.

Однако в Орле, оказывается, до сих пор об этом помнят. В митрополии, например, подробно рассказали, что Николай II прибыл в наш город 19 мая (6 мая по старому стилю), в день своего 35-летия. Визит состоялся перед отправкой Черниговского и Нежинского полков и других воинских частей во время Русско-японской войны.

«В память этого события Садовая улица была переименована в Николаевский бульвар (современная площадь Ленина и сквер перед ГПКиО)», — пояснили в митрополии.

Божественная литургия прошла в храме Иверской иконы Божией Матери. Он был построен в память коронования Николая и императрицы Александры Федоровны. Храм был заложен в 1899 году.

ИА «Орелград»