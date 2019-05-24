Депутаты облсовета поздравили выпускников Орловщины

Последние звонки в регионе прошли накануне, 23 мая.

Депутаты орловского облсовета поздравили выпускников региона с окончанием школы, сообщили в пресс-службе заксобрания.

Первый вице-спикер Михаил Вдовин побывал сразу в трех орловских школах — №№6, 16 и 40. Он поздравил не только школьников, но и их родителей, дедушек и бабушек. Вдовин поблагодарил учителей за вклад в детей.

Вице-спикер Сергей Потемкин и депутат Юлия Мальфанова съездили в две школы поселка Нарышкино. В Колпнянский район отправился депутат Олег Бушля.

На дискотеке на площади Ленина в Орле к выпускникам обратились спикер Леонид Музалевский и его заместитель Олег Кошелев. Музалевский поздравил школьников с «историческим днем».

«Я хотел бы, чтобы вы поклонились своим учителям, которые вложили в вас не только знания, но и частицу своего сердца. Я благодарю ваших родителей, которые воспитали вас такими умными и креативными», — сказал спикер.

ИА «Орелград»