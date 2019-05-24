Доярка из Орловской области получила от Путина орден Дружбы

Церемония награждения состоялась в Кремле

Доярка Валентина Карманович, работница филиала №4 «Агрофирмы «Хотынецкая» ООО «Орловский лидер», получила от президента России Владимира Путина орден Дружбы. Церемония награждения состоялась в Кремле 23 мая.

Глава государства отметил Карманович за многолетнее служение сельскому хозяйству. В «Орловском лидере» доярка трудится с 2005 года, но и до этого она всю жизнь работала в агроотрасли.

Карманович – передовая доярка Хотынецкого района, обладатель грамот губернатора и облсовета.

ИА «Орелград»