Двух водителей осудили за ДТП с четверыми погибшими под Орлом

Суд посчитал, что они оба нарушили правила дорожного движения

Поставлена точка в деле об автокатастрофе на трассе «Орел-Тамбов», в которой 30 октября 2016 года погибли четыре человека. Об этом сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Перед судом предстали два водителя – Артем Слукин и Василий Козелков. Один из них в роковой день управлял «Пежо 408», другой – «Калиной». Следствие посчитало, что они оба не выбрали безопасную скорость движения и нарушили несколько правил дорожного движения.

В итоге «Пежо 408» на «встречке» столкнулся с тремя автомобилями — ВАЗ-2107, «Шевроле Ланос» и фура МАЗ. Водитель и пассажир «семерки» и два пассажира «Пежо» погибли на месте происшествия. От легковушек осталась груда металла. Один из погибших – сотрудник Следственного комитета. «Калина» в ДТП напрямую не участвовала.

«Сложность в расследовании данного уголовного дела была обусловлена значительным количеством проведенных автотехнических экспертиз и большим объемом следственных действий, — рассказали в СК. — Приговором суда Василию Козелкову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артема Слукина суд приговорил к 4-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении».

ИА «Орелград»