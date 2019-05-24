Под Орлом ревнивец облил любимую бензином и поджег ее

Суд Орловского района рассмотрел «дикое» уголовное дело.

Подробности процесса сообщили в прокуратуре Орловской области. Местный житель был признан виновным по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью).

Дикое преступление он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что он на почве ревности облил свою знакомую бензином и поджег ее.

«Испугавшись содеянного поступка, он потушил огонь и отвез женщину в больницу, где ей была оказана медицинская помощь, — уточнили в прокуратуре региона. — В результате его действий потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни».

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»