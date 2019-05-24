В мэрии Орла заметили опергруппу

24.5.2019 | 10:31 Новости, Общество

Опергруппа будет заниматься ликвидацией ЧС.

Глава администрации Орла Александр Муромский распорядился создать оперативную группу и оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города.

За оперативным штабом будет закреплен микроавтобус для работы в зоне чрезвычайной ситуации, а за оперативной группой — легковой автомобиль для проведения разведки и проведения аварийно восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации.

Финансово-экономическому управлению поручено предусмотреть в бюджете города выделение денежных средств на снабжение горюче-смазочными материалами этого автотранспорта.

Согласно постановлению возглавлять оперативную группу должен заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта. Всего она будет насчитывать шесть человек, включая водителя.

Основной задачей опергруппы станет «выявление причин, оценка характера возможной ЧС, прогнозирование развития обстановки и подготовки предложений по предотвращению ЧС».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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