В мэрии Орла заметили опергруппу

Опергруппа будет заниматься ликвидацией ЧС.
Глава администрации Орла Александр Муромский распорядился создать оперативную группу и оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города.
За оперативным штабом будет закреплен микроавтобус для работы в зоне чрезвычайной ситуации, а за оперативной группой — легковой автомобиль для проведения разведки и проведения аварийно восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации.
Финансово-экономическому управлению поручено предусмотреть в бюджете города выделение денежных средств на снабжение горюче-смазочными материалами этого автотранспорта.
Согласно постановлению возглавлять оперативную группу должен заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта. Всего она будет насчитывать шесть человек, включая водителя.
Основной задачей опергруппы станет «выявление причин, оценка характера возможной ЧС, прогнозирование развития обстановки и подготовки предложений по предотвращению ЧС».
ИА «Орелград»