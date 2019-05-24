В Орел приехал долгожданный кран для ремонта «Дружбы»

Подрядчик вновь попросил полностью закрыть движение по мосту

Консольно-шлюзовой кран, с помощью которого «Региональные газораспределительные сети» (РГС) собираются нарастить темп ремонта моста «Дружба», доставлен в Орел, сообщил первый заместитель сити-менеджера Олег Минкин на заседании профильного комитета горсовета 23 мая. Кран будет готов к работе с 1 июня.

Чтобы ускорить работы, подрядчик предложил полностью закрыть движение по мосту. РГС освоило уже 80 из 300 млн рублей, выделенных на ремонт. Но из них только 27,7 млн пошли непосредственно на работы — остальное потратили на закупку материалов. Ремонт идет с перебоями и отставанием от графика, признали в мэрии.

Информацию, представленную воронежской компанией «ДорМостПроект» о состоянии балок моста, рассмотрят на майской сессии горсовета. Напомним, эксперты заявили, что конструкции не сильно прогнулись и не требовали капитального ремонта.

ИА «Орелград»

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