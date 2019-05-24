В Орловской области стало одним интернатом меньше

24.5.2019 | 14:20 Новости, Образование

Чиновники изменили тип казенного учреждения.

Правительство Орловской области изменило тип существующего казенного общеобразовательного учреждения «Знаменская общеобразовательная школа-интернат». Теперь это бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие Орла». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале региона.

В документе отмечено, что основные цели работы учреждения должны быть сохранены. Хотя интернат в прежнем виде уже существовать не будет. Его «оптимизировали» в рамках областных правил создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений.

Также в распоряжении говорится, что должна быть сохранена и штатная численность. Функции и полномочия учредителя «Созвездия Орла» возложены на региональный департамент образования. Ему же надлежит внести изменения в устав учреждения.

  • Напомним, жители Знаменки выступали против реорганизации школы-интерната. Они выражали опасение, что им придется искать новые учебные заведения для детей.
  • В конце января с родителями учеников школы-интерната встретились орловские единороссы во главе с вице-спикером облсовета Михаилом Вдовиным. Они заверили, что судьба учебного заведения еще не решена.

ИА «Орелград»

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