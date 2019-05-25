Орловцам компенсируют покупку цифровых приставок

Власти определились с условиями социальной поддержки.

Напомним, с 3 июня 2019 года Орловская область вслед за другими регионами отключит аналоговое ТВ и перейдет на цифровое вещание. Тем, у кого нет современного телевизора, придется приобретать приставки для приема цифрового сигнала.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления единовременной денежной компенсации за приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому или спутниковому телевизионному вещанию.

Право на нее получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также граждане, проживающие в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения. В этот перечень включено 15 сел и деревень, расположенных в Троснянском, Мценском и Дмитровском районах.

Единовременная компенсация предоставляется на приобретение только одного комплекта пользовательского оборудования и только на одно домохозяйство. Если у семьи имеется несколько телевизоров, бюджет оплатит подключение только одного из них. Для других аппаратов приставки придется покупать исключительно за свой счет.

Отметим, что размер компенсации ограничен. Из бюджета возместят стоимость покупки, но не более 2000 рублей. Если приставка стоит дороже, частично придется оплатить ее за свой счет, если дешевле – компенсируют всю сумма расходов.

Кроме того, компенсация предусмотрена только за оборудование, приобретенное в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2019 года.

ИА «Орелград»