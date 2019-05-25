У орловца изъяли боеприпасы XIX века

В Хотынце суд рассмотрел дело о незаконном хранении патронов.

Житель Хотынецкого района предстал перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Последние были обнаружены у него дома сотрудниками полиции.

Всего у мужчины изъяли семь патронов, изготовленных заводским способом. Экспертиза показала, что это патроны калибра 8 мм, предназначенные для пехотных винтовок «Маузер» образца 1888 года.

По версии подсудимого, боеприпасы были найдены им при работе на собственном приусадебном участке. Суд этой версии поверил. Мужчина признал вину, раскаялся и просил рассмотреть дело в особом порядке.

Его наказали ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. В течение этого периода времени ему запрещено покидать место своего жительства с 23 часов вечера до 6 часов утра ежедневно.

ИА «Орелград»