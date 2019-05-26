Чиновникам посоветовали внимательнее следить за МУПами

В Ливнах публично обсудили отчет об исполнении бюджета.

Отчет был оглашен на публичных слушаниях, которые прошли в зале заседаний городской администрации. Как пояснили в мэрии, его представила начальник финансового управления Нина Парахина. За прошедший год в бюджет поправки вносились 9 раз.

Довольно любопытным оказалось экспертное заключение, которое озвучила председатель Контрольно-счетной палаты города Ливны Елена Никульникова. По ее словам, годовая бюджетная отчетность в целом соответствует установленным формам.

При этом она отметила, что не были исполнены плановые показатели по доходам от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 20,7 процента. Город недосчитался, по сравнению с планом, почти 2,2 миллиона рублей.

В связи с этим КСП рекомендовала управлению муниципального имущества «обеспечить постоянный мониторинг расчетов с бюджетом муниципальных предприятий по перечислению части прибыли, остающейся в их распоряжении».

ИА «Орелград»