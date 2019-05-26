Орловские чиновники объяснили, почему оставили сироту без жилья

Администрация Орловского района сослалась на отсутствие средств.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда оставлено без изменения решение Орловского районного суда, которое было вынесено еще в январе 2019 года.

Речь идет об иске местной жительницы, которая является сиротой. Чиновники отказали ей в предоставлении жилья, положенного от государства. Девушке пришлось подавать иск, который дошел аж до апелляции.

Как пояснили в суде Орловского района, при рассмотрении в первой инстанции исковые требования были удовлетворены. Администрацию района обязали предоставить истцу благоустроенное жилое помещение по договору найма.

«Ответчик с таким решением не согласился и обжаловал его в апелляции, приведя доводы о том, что администрация района может исполнить решение суда только при наличии необходимого финансирования из бюджета Орловской области, которое осуществляется департаментом финансов Орловской области», — сообщили в суде.

Однако областная судебная коллегия по гражданским делам справедливо указала, что «действующее законодательство не ставит возможность предоставления жилых помещений по договорам специализированного найма в зависимость от наличия или отсутствия денежных средств».

Чиновники просто обязаны исполнять требования закона.

ИА «Орелград»