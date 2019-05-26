Орловские чиновники объяснили, почему оставили сироту без жилья

26.5.2019 | 16:46 Новости, Общество

Администрация Орловского района сослалась на отсутствие средств.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда оставлено без изменения решение Орловского районного суда, которое было вынесено еще в январе 2019 года.

Речь идет об иске местной жительницы, которая является сиротой. Чиновники отказали ей в предоставлении жилья, положенного от государства. Девушке пришлось подавать иск, который дошел аж до апелляции.

Как пояснили в суде Орловского района, при рассмотрении в первой инстанции исковые требования были удовлетворены. Администрацию района обязали предоставить истцу благоустроенное жилое помещение по договору найма.

«Ответчик с таким решением не согласился и обжаловал его в апелляции, приведя доводы о том, что администрация района может исполнить решение суда только при наличии необходимого финансирования из бюджета Орловской области, которое осуществляется департаментом финансов Орловской области», — сообщили в суде.

Однако областная судебная коллегия по гражданским делам справедливо указала, что «действующее законодательство не ставит возможность предоставления жилых помещений по договорам специализированного найма в зависимость от наличия или отсутствия денежных средств».

Чиновники просто обязаны исполнять требования закона.

ИА «Орелград»

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