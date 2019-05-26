Орловским студентам показали видео о СПИДе

26.5.2019 | 18:53 Новости, Общество

Информационная акция прошла в Орловском госуниверситете.

Речь идет о Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которую проводит Фонд социально-культурных инициатив при активной поддержке федеральных министерств и ведомств, религиозных и общественных объединений.

Как рассказали в Орловском госуниверситете имени Тургенева, опорный вуз активно к ней присоединился. В целом в мероприятиях приняли участие более 4000 студентов.

«В каждом структурном подразделении были оформлены информационные стенды, раскрывающие основные понятия, связанные с ВИЧ и СПИД, — отметили в ОГУ. — В институтах и факультетах студентам демонстрировали официальные ролики и презентации, которые углубленно раскрывают проблематику заболеваний».

Также прошли встречи со специалистами здравоохранения. Например, студентам прочитали лекцию с просмотром видеоматериалов «ВИЧ/СПИД: твой выбор». Кроме того, прошли презентации проектов в рамках программы «Равный обучает равного».

«Представители студенческого актива также приняли участие во флешмобе — было необходимо сделать фотографию с хештегом #стопвичспид и выложить в социальные сети для максимального привлечения внимания к проблеме», — добавили в ОГУ.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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