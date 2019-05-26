Орловскую школу по решению суда возьмут под наблюдение

26.5.2019 | 9:52 Новости, Общество

Удовлетворен иск Новодеревеньковского межрайонного прокурора.

Новодеревеньковский районный суд сообщил о завершении рассмотрения иска прокурора, поданного в интересах неопределенного круга лиц. В качестве ответчиков выступили чиновники районной администрации и руководство Старогольской средней общеобразовательной школы. Было принято решение «о понуждении их к совершению действий».

Ранее в ходе прокурорской проверки было выявлено нарушение требования антитеррористического законодательства. Проще говоря, сельская школа не оборудована системой видеонаблюдения. По мнению прокуратуры, это не позволяет «обеспечить контроль и предупреждение террористических актов, чрезвычайных ситуаций на территории образовательного учреждения, создает угрозу жизни и здоровью детей, работников и иных лиц, посещающих данное учреждение».

Это мнение разделяет и суд, поскольку исковые требования были удовлетворены. Школе и чиновникам отвели 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу на то, чтобы оборудовать систему видеонаблюдения.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования