Под Орлом водителя оштрафовали на 250 тысяч

26.5.2019 | 8:50 Новости, Общество

Вступил в силу приговор в отношении жителя Покровского района

Мужчина был обвинен по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Как уточнили в прокуратуре Орловской области, речь шла о двух преступлениях.

«Установлено, что он дважды управлял автомобилем в отсутствие водительского удостоверения, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказывался», — пояснили в надзорном ведомстве.

Суд учел то, что молодой человек ранее привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Тогда он отделался штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на полтора года. На сей раз в рамках уголовного дела он получил штраф в размере 250 тысяч рублей, а прав его лишили уже на 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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