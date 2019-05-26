Стало известно имя главного добровольца Орловской области

Развитием волонтерства в регионе займется Вадим Соколов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков назначил своего первого заместителя Вадима Соколова главой вновь созданного Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале Орловской области. Заместителем председателя совета стал Павел Калугин — исполняющий обязанности руководителя департамента внутренней политики и развития местного самоуправления.

Также утверждено положение о новом коллегиальном органе. Согласно ему целью деятельности совета является «совершенствование системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности». В частности, Соколов и другие должны содействовать поддержке общественных инициатив и вовлечению жителей региона в деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций.

Кроме того, целью совета станет «содействие распространению лучших практик по предоставлению населению услуг в социальной сфере, внедрение в практику инновационных социальных технологий, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями».

Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

ИА «Орелград»