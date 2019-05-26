В Орле решили приватизировать ГАЗ, ВАЗ и ЗИЛ

26.5.2019 | 11:43 Новости, Общество

Распоряжение о приватизации госимущества издало правительство региона.

Правительство Орловской области распорядилось осуществить приватизацию государственного имущества региона. Речь идет о продаже транспортных средств.

Так, на торги планируется выставить автомобиль ГАЗ-3102, выпущенный в 2002 году. В комплекте с ним пойдет аптечка, огнетушитель, аварийный знак, коврик в салон и багажник, аккумулятор, два комплекта «резины», а также автоколонки и антенна Bosch. Выручить за эту роскошь чиновники планируют не менее 50 920 рублей.

С молотка также планируется пустить автомобили ВАЗ-21070 2004 года выпуска и ЗИЛ-433360 1996 года выпуска. В комплекте к грузовику указан только аккумулятор, а вот «семерка» оснащена автоакустикой Pioneer. Начальная цена этих лотов составит 34 352 и 103 250 рублей соответственно.

Продавцом выступит областной департамент государственного имущества и земельных отношений.

ИА «Орелград»

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