В Орловской области сотням кабанов пригрозили смертью

В регионе объявлена массовая охота на лесных обитателей.
Приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов издал департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Согласно ему с 20 мая и по 20 июля 2019 года на территории региона необходимо добыть 215 особей кабана.
Свое решение чиновники объяснили «угрозой возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов и причинения экономического ущерба».
Добывать кабана разрешено загоном, с подхода, из засады, подъезда на гужевом транспорте и с собаками охотничьих пород в случае добора подранков.
В приказе также приведен длинный список территорий, на которых разрешено добывать приговоренных к смерти животных. Отметим, что в список включены государственный природный биологический заказник «Залегощенский» и государственный природный комплексный заказник «Кудияры».
ИА «Орелград»