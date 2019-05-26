В Орловской области вредителей будут ловить на феромоны

В регионе началась массовая установка ловушек.

В текущем году на территории Орловской и Курской областей будет установлено более 3000 феромонных ловушек на насекомых. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

Феромоны — это биологически активные вещества, выделяемые насекомыми для привлечения особей своего вида. Ловушки абсолютно безвредны для человека. Они предназначены для проведения мониторинга, который коснется объектов высокого фитосанитарного риска и продлится до конца лета.

— Применение феромонных ловушек — это надежный и эффективный способ обнаружения очагов карантинных вредителей, даже при низкой численности популяции, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Одной ловушки достаточно, чтобы провести фитосанитарное обследование в радиусе до 5 км.

Список вредителей, на которые будут установлены ловушки, включает множество насекомых. Так, они будут установлены на восточную плодожорку, калифорнийскую щитовку, американскую белую бабочку, усачей рода Monochamus, западного кукурузного жука, картофельную моль, коричнево-мраморного клопа и другое.

Кроме того, впервые будут размещены феромонные ловушки на червеца Комстока, сибирского непарного шелкопряда, дынную муху, азиатскую и египетскую хлопковых совок, яблонную муху, тутовую щитовку, средиземноморскую плодовую муху, четырехпятнистую зерновку, азиатского усача, американского коконопряда, хлопковую моль и лесного кольчатого шелкопряда.

Отметим, что установка ловушек уже началась. Финансирование мониторинга проводится по линии федеральной государственной программы.

ИА «Орелград»