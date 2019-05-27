Орловские чиновники рассказали, как спасли ветсанутильзавод

Долги предприятия были погашены за счет бюджета области.

Глава департамента промышленности, связи и торговли Геннадий Парахин и начальник управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский рассказали депутатам Орловского облсовета о том, как решаются проблемы «Ветеринарно-санитарного утилизационного завода «Орловский».

Напомним, что предприятие оказалось на грани банкротства из-за долгов. Другого подобного завода в Орловской области нет. Поэтому его закрытие создаст острую проблему утилизации биологических отходов. Кроме того, орловский завод обслуживает и соседние регионы.

По словам Максимовского, к спасению предприятия приложило руку региональное правительство. Оно перечислило на расчетный счет предприятия чуть менее 12,3 миллиона рублей «в целях предупреждения банкротства и восстановления его платежеспособности».

«По состоянию на 14 мая 2019 года кредиторская задолженность составляет около 2 миллионов рублей, — добавил докладчик. – Она должна быть погашена за счет собственных средств завода».

Впрочем, по мнению Максимовского, без модернизации оборудования «невозможно удерживать предприятие в устойчивом экономическом состоянии, повысить производительность труда и снизить себестоимость продукции».

Что касается выступления Геннадия Парахина, то он заверил депутатов, что у правительства «есть четкий план в отношении ветсанутильзавода, который учитывает опыт и технологии аналогичных предприятий на территории соседних регионов».

«Первым пунктом плана значится разблокировка счетов, далее необходимо определиться с организационно-правовой формой предприятия, разработать детальную программу модернизации и только потом привлекать бюджетные средства или инвесторов», — пояснили в пресс-службе облсовета.

ИА «Орелград»