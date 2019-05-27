Орловское МЧС на выходных спасло ребенка, ласточку и летучую мышь

За два дня спасатели совершили 26 выездов на происшествия

Сотрудники ГУ МЧС по Орловской области на минувших выходных помогли двухлетнему ребенку, ласточке и летучей мыши, указано в сводке.

Малышу потребовалась помощь днем 25 мая в Ливнах. В квартире случайно захлопнулась дверь: ребенок остался внутри, а мама – снаружи. Спасатели открыли жилище за несколько минут.

В воскресенье настал черед помогать животным. Ласточка пострадала в Мценске – ей пережало лапу оконным проемом. Спасатели добрались до птицы на автолестнице и освободили ее.

А в ночь на понедельник в одну из квартир в Орловской области залетела летучая мышь. Хозяева не смогли ее поймать и вызвали МЧС. Спасатели справились с задачей и выпустили животное на улицу.

ИА «Орелград»