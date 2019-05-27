В Орле подозреваемый сдал ФСБ нечестного полицейского

Орловского оперативники поймали на мошенничестве.

Подробности этого уголовного дела сообщили в суде Заводского района Орла. Перед ним предстал теперь уже бывший сотрудник полиции, которого признали виновным по ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения).

Молодой человек служил оперуполномоченным. Он установил подозреваемого в хищении мобильного телефона и пригласил его в свой кабинет для беседы. Оперативник предложил подозреваемому, что называется, замять дело за вознаграждение в размере 40 тысяч рублей.

Подозреваемый же отправился в управление ФСБ по Орловской области. Вскоре оперативник был задержан. Его действия квалифицировали по статье «Мошенничество» потому, что у оперуполномоченных полиции нет возможности возбуждать или прекращать уголовные дела.

То есть полицейский ввел подозреваемого в заблуждение, зная, что не сможет выполнить данных обещаний. Вину оперативник признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Приговор может быть обжалован в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»